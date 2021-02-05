لبنان

شبّان يتجمّعون في ساحة "النور" - طرابلس استنكاراً لاغتيال لقمان سليم

Lebanon 24
05-02-2021 | 16:47
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تشهد ساحة عبد الحميد كرامي "النور" في طرابلس تجمّعاً لعدد من الشبان استنكاراً لجريمة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، أمس الخميس. 
 
وطالب المحتجون بمحاسبة الجناة وضبط السلاح المتفلّت. 
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