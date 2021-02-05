شبّان يتجمّعون في ساحة "النور" - طرابلس استنكاراً لاغتيال لقمان سليم

تشهد ساحة عبد الحميد كرامي "النور" في طرابلس تجمّعاً لعدد من الشبان استنكاراً لجريمة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، أمس الخميس.

وطالب المحتجون بمحاسبة الجناة وضبط السلاح المتفلّت.