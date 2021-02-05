لبنان

"يوم الإثنين لن يكون يومًا عاديا".. دياب: سوف نفتح البلد جزئياً

Lebanon 24
05-02-2021 | 17:22
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اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب انه "سوف نفتح البلد جزئيًا وسنواصل تطبيق تدابير صارمة وسنكمل بإقفال بعض القطاعات وسوف نفتح بعض القطاعات جزئيًا وسنسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة"، شاكراً "اللبنانيين الذين تحمّلوا فترة الإقفال وصعوباتها الاجتماعية والمعيشية والنفسية".

وقال دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا ان "الإقفال كان بهدف منع الانهيار وعدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي".

وراى دياب ان "يوم الأحد ينتهي الإقفال العام ويوم الإثنين لن يكون يومًا عاديًا بل سوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام".

واشار دياب الى ان "نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ إلى حوالي 22 بالمئة بعدما كانت في آخر يوم من سنة 2020 حوالي 13.5 بالمئة وعدد الحالات في العناية الفائقة كان في آخر السنة الماضية حوالي 450 شخصًا بينما اقترب عدد الحالات اليوم من حدود الألف شخص".

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