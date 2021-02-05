محتجون أشعلوا الاطارات عند تقاطع ايليا في صيدا

عمد محتجون الى اضرام النار بالاطارات عند تقاطع ايليا في مدينة صيدا، احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والحديث عن تمديد الاقفال والفتح التدريجي واقفلوا جانبا من الطريق وقد تدخل الجيش لمنع اقفالها، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.