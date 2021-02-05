الجامعة اللبنانية تضع خطة لتوزيع اللقاح ضد كورونا وتوزعه لأهل الجامعة مجاناً

أعلن المكتب الاعلامي في الجامعة اللبنانية في بيان، انه "في اطار مواكبتها للوضع الصحي والأكاديمي والاداري الذي فرضته جائحة كورونا، شكل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، لجنة خاصة لوضع خطة استراتيجية وعملية لتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا لأهل الجامعة واستيراده وحفظه وإعطائه وفق البروتوكول الطبي الموافق عليه من منظمة الصحة العالمية والمراجعة الطبية الدولية الموثوقة.



وأشار البيان الى ان اللجنة الخاصة بتوريد وحفظ وإعطاء اللقاح الخاص بفيروس كورونا، اجتمعت يوم الأربعاء الواقع في 3 شباط 2021 برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية البرفسور فؤاد أيوب وفي حضور الاعضاء.



وأوضح رئيس الجامعة "أن الغاية من المبادرة هي إعطاء اللقاح لأهل الجامعة (أساتذة وموظفين وطلاب) بسرعة وكثافة لإيجاد مناعة جماعية لديهم تساعد على العودة السريعة الى العمل الجامعي بأشكاله كافة، وأن المبلغ الذي سيدفع مقابل اللقاحات هو ناتج عن الوفر الحاصل من مداخيل فحوصات الكشف عن المصابين بوباء كورونا التي يقوم بها مختبر البيولوجيا الجزئية في كلية العلوم ومختبر ميكربيولوجيا الصحة والبيئة في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا عبر اتفاقيتين موقعتين مع وزارة الصحة العامة ومع مديرية الطيران المدني لإجراء فحوصات للقادمين عبر المعابر البرية والمطار.



أضاف أيوب:"أن وزارة الصحة ستساعد بشراء اللقاحات عبر منصتها لصالح الجامعة اللبنانية".



وتناول الإجتماع المواضيع التالية:

1- اللقاحات المتوافرة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.

2 - الإستمارة التي سيطلب من أهل الجامعة تعبئتها لتحديد أعداد من يرغبون بتلقي اللقاح.

3 - التحضير لكافة الأمور الإدارية والطبية والفنية والتقنية التي ستنظم وترافق حملة التطعيم

بعد المداولات تقرر مايلي:

1- في موضوع اللقاحات اتفق على التنسيق مع اللجنة العلمية والفنية المشكلة في وزارة الصحة العامة والتي ستعطي أذونات لاستعمال لقاحات كوفيد 19 وكذلك للحصول عليها بالسرعة المطلوبة مع العلم أن الجامعة اللبنانية ممثلة في هذه اللجنة من خلال الدكتور نزيه أبو شاهين. مع الأخذ بعين الإعتبار السعر وطريقة الحفظ وعدد الجرعات في العبوة الواحدة (لشخص أو أكثر).



2- تم تبني الإستمارة التي وضعها صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية واتفق على إجراء بعض التعديلات عليها لتتوافق مع المعلومات المطلوبة من الفئات التي تتكون منها الجامعة اللبنانية. سيكون هناك ثلاث استمارات:

3 -استمارة للأساتذة ( ملاك، متعاقدون بكافة فئاتهم ومتقاعدون).سيتابع هذه الإستمارة إدارة صندوق تعاضد أفراد اليئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.



4 - إستمارة للموظفين بمن فيهم المدربين وغيرهم وستتابعها إدارة صندوق تعاضد الموظفين والأجراء والمستخدمين.

5 - استمارة خاصة بطلاب الجامعة اللبنانية وستتابع من قبل عمادات الكليات والمعاهد.

مع التذكير بأن تلقي اللقاح هو أمر اختياري.

3 - نوقشت كافة الأمور التي سترافق عملية إعطاء اللقاحات والتي تتوزع على النقاط التالية:

1 - أماكن إعطاء اللقاح.

2 - الجسم الطبي والتمريضي والإداري الذي سيشرف على تنفيذ التلقيح.

3 - البروتوكولات المصاحبة لهذا الموضوع.

4 - ايجاد آلية تُعنى بإحصاء الراغبين بتلقي اللقاح وبإبلاغهم ومتابعتهم.

بناء على ما ذكر اتفق على ما يلي:

1 - الإشراف العام سيكون من مهام عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية يعاونه في ذلك مجلس الكلية إضافة إلى عدد من عمداء الجامعة.



2 - سيعتمد مبدئيا ستة مراكز لأخذ اللقاحات: المجمعات الجامعية في الحدث والفنار وطرابلس يضاف إليها مباني كلية الصحة العامة في الجنوب والبقاع وعين وزين.



3 - ستضع كلية الصحة بتصرف اللجنة المشرفة على أخذ اللقاحات عدد من مدربيها الاختصاصيين وكذلك كلية الطب والصيدلة مع الإستعانة بطلاب هذه الكليات في سنوات التخرج.



4 - سيقوم قسم التخدير والإنعاش في كلية الطب بتحضير بروتوكول وحقائب الإسعافات الأولية للحالات الطارئة التي قد تحصل خلال إعطاء اللقاح.



5 - تأمين عدد من أجهزة الأوكسيجين لوضعها في مراكز التطعيم.

6 - الطلب من العمداء ترشيح الأشخاص الذين سيقومون بالأعمال الإدارية و التكنولوجية (IT).

7- تحديد أماكن تخزين اللقاحات.

8- البدء وبأسرع وقت تدريب الممرضين والممرضات والأطباء على إعطاء اللقاح بإشراف عميدي الطب والصحة العامة.



9 - تكليف د. رلى عطوي بتقييم استمارات من لديهم أمراض مزمنة لجهة أخذ اللقاح أو عدمه.

10- تكليف د. ايلي حدشيتي بوضع تصور وآلية تنفيذية لعملية التطعيم من البداية الى النهاية (عدد العيادات، الأعداد اليومية لمن سيخضع للتطعيم، الوقت المطلوب لكل جرعة تلقيح، آلية توزيع اللقاحات على العيادات ومستلزماتها).