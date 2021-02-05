لبنان

حملة دهم لوزارة الصحة على مستودعي أدوية

Lebanon 24
05-02-2021 | 17:50
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أوعز وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن بتكليف جهاز تفتيش خاص من أطباء وصيادلة للكشف بشكل دوري ودائم، على المستودعات والمستشفيات في لبنان للتحقق من وجود الأدوية بكمية كافية والتزام المستشفيات بالعقود الموقعة مع وزارة الصحة العامة.

وكان فريق تفتيش من وزارة الصحة العامة تقدمه المدير العام للوزارة بالإنابة فادي سنان، قد نفذ حملة دهم بناء على المعلومات المتداولة في شأن تهريب أدوية مدعومة إلى كينشاسا وفقدان أدوية أساسية في السوق اللبناني يستخدم بعضها في علاج كورونا. وشملت الحملة مستودع دواء OMNIPHARMA في بدارو، وجرى التحقيق في كيفية توزيع الأدوية وأسباب تهريب بعضها إلى كينشاسا. كما دهم الفريق مستودع أدوية شركة SADCO في بئر حسن حيث تبين احتواء المستودع على كمية كبيرة من الأدوية التي يفتقدها السوق رغم أنها تكفي لبضعة أشهر.

ودعا سنان في تصريح، المواطنين إلى "تبليغ وزارة الصحة العامة عن الأدوية التي لا يجدونها في الصيدليات، كما التبليغ في حال ملاحظة فارق في الأسعار المعروضة مع تلك الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة"، لافتا إلى "أهمية التحلي بروح المسؤولية لجهة الرقابة كما الإستهلاك بحيث لا يتم تخزين الأدوية".
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