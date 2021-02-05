البزري تفقد تجهيز المستشفى التركي في صيدا كمركز للتلقيح

تفقد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح ضد كورونا الدكتور عبدالرحمن البزري المستشفى التركي لطب الطوارىء والحروق في مدينة صيدا، وذلك بهدف الإطلاع على آلية تجهيزة كمركز ثان للتلقيح ضد فيروس كورونا إلى جانب المركز الرئيس مستشفى صيدا الحكومي.



وجال البزري في القسم المقرر لعملية التلقيح، مع رئيسة مجلس إدارة المستشفى الدكتور منى ترياقي رملاوي وأعضاء المجلس الإداري، ومفوض الحكومة لدى المستشفى الدكتور رضوان المصري، وفي حضور ممثلين عن بلدية صيدا: مدير غرفة إدارة الأزمات والكوارث في بلدية صيدا عضو المجلس البلدي المهندس مصطفى حجازي، وعضو لجنة الطوارىء في المجلس البلدي كامل كزبر، ورئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو .



البزري

واثر الجولة اكد البزري أن "هذه الجولة تأتي في اطار الاستعدادات لتهيئة وتجهيز المستشفى التركي ليكون مركز تلقيح رئيسي في صيدا ومنطقتها. لقد اطلعنا على المساحات الموجودة وعلى آلية العمل المقترحة وهذا المكان مناسب من الناحية الهندسية إذ تتوفر فيه مختلف الشروط لناحية الوصول السهل والسريع اليه لناحية تأمين موقف السيارات والتقلبات الطقسية اضافة الى وجود المساحات الضرورية (غرف الانتظار والمراقبة والتلقيح وعددها)".



وأضاف: "هذا المستشفى لم يعمل بعد ونحن بحاجة الى دعم تجهيزي ودعم كادري وهنالك بعض الكادرات البشرية التي تدربت تمريضيا وهي موفقة ويمكن استخدامها في عملية التلقيح هذه".



وقال: "الهدف من هذا الموضوع امران:الاول : تسهيل عملية التلقيح في صيدا ومنطقتها باستخدام هذا الصرح الطبي الهام .

الثاني : البدء الفعلي بالعمل بهذا الصرح لكي تكون نقطة اساس نستطيع ان نبني عليها في المستقبل لتطوير العمل في هذا الصرح".



وأردف: "اما لناحية موضوع التلقيح في صيدا هناك مركز يتم تأهيله وتجهيزه وشهد حلقات تدريبية هو مستشفى صيدا الحكومي. ونحن نختار المستشفيات الحكومية حيث نستطيع ، لكن هذا لا يعني انه لن يكون للمستشفيات الخاصة ايضا دور في عملية التلقيح . فمستشفى صيدا الحكومي مجهز ببراد 80 درجة تحت الصفر وبإمكانه ان يكون ايضا مكانا لتخزين اللقاحات لصيدا وسبلين ولبعض المناطق القريبة وصولا لجزين . كما ويمكن و ان نستخدمه ايضا في المستقبل بالمرحلة الثانية من بدء التلقيح التي تبدأ من شهر نيسان القادم ويكون مركز تلقيح فقط ، وايضا يمكن أن يكون مركزا لتخزين اللقاحات".



وأعلن "أجرينا عدة دورات تدريبية في مسشتفى صيدا الحكومي ويوم غد السبت سيكون هناك دورة تدريبية في جزين وفي مستشفى سبلين الحكومي، ونأمل خلال الاسبوع القادم ان تبدأ عمليات التدريب ايضا للمسشتفيات الخاصة وذلك على أمل الانتقال الى سياسة معينة وهي ان نسمح للمستشفيات بتمنيع قطاعها الصحي حتى لا نعطل عملها لنقل القطاع الصحي والموظفين من مكان الى آخر".



وبالنسبة لموعد التلقيح في صيدا اجاب البزري : "طبعا عملية التلقيح في صيدا ستكون بنفس الوقت مع بيروت ، وصيدا ستكون من اوائل المراكز التي سيبدأ التلقيح فيها. ونحن وضعنا خطه تلقيحية ومن المبكر الحديث عنها، وفي صيدا قد تتأخر عملية التلقيح في المستشفى التركي لأسبوع أو أسبوعين لإكتمال عملية تجهيزة، ولكن مستشفى صيدا الحكومي سيكون جاهزا ومستشفيات صيدا ايضا ستتلقى جرعات لقاحية من اجل موظفيها" .



ولفت البزري الى ان "لقاح فايزر سنبدأ به بكل لبنان، وفايزر هو احد افضل اللقاحات الموجودة في العالم ويمكن اعطاؤه لكل الناس بمن فيهم الأشخاص الذين مناعتهم صفر ، ومشكلة الفايزر الوحيدة هي التقنية التي نحتاجها لنستعمله بالتبريد وغيرها من التقنيات لجهة توقيت الإستعمال".



وأشار إلى أن "بداية الشهر المقبل سوف يصل لقاح استرازينيكا. واليوم كلجنة فنية وافقنا على اللقاح الروسي، وعلى الاثر قامت السفارة الروسية مشكورة بتقديم هبة روسية مئتي الف لقاح ، على ان يتم الاتفاق على استقدام المزيد من اللقاحات الى لبنان.وبالتالي سوف يكون لدينا ذراع اوسع نتمدد فيها عند اللبنانيين .كذلك انهيت بالامس ،مع الجيش اللبناني إجتماعا بالاتفاق مع وزارة الصحة، عملية ترتيب تلقيح القوى العاملة في الجيش اللبناني، وهنالك هبة خاصة قادمة للجيش بلقاح سوف يعلن عنها الجيش قريبا، وهنالك تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش. كذلك ندرس أيضا تلقيح كل القطاعات الامنية الاخرى ليكون لها آلية تلقيح خاصة اضافة الى الآلية الأخيرة وسنبدأ ربما بصيدا قريبا مع المسشتفى الحكومي، وأيضا تلقيح المسنين بزيارتهم في دار السلام حيث هم فيها".





وحول موعد وصول اللقاح الى لبنان قال البزري: "سيصل اللقاح في منتصف شهر شباط الجاري خلال ايام ان شاء الله، والمطلوب من المواطن الانفتاح على المعلومات الحقيقية وتجنب ما يسمى مواقع التواصل الإجتماعي الغير موثوقه وغير موضوعيه، ومستعدون للاجابة على كل الاسئلة شرط ان تكون هذه الاسئلة هادفة، وعلينا واجب تسهيل المعلومات على المواطنين لكي يعلم المواطن حسنات وسيئات اللقاح وضرورة التلقيح، لأن لا يوجد أي تدخل علاجي في العالم ليس له حسنات اوسيئات، لكن حسنات اللقاح تفوق بمسافات ومراحل سيئاته".



وشدد على أنه " لا نستطيع ان نحمي المجتمع اللبناني من فيروس كورونا دون لقاح وكل من يسوق ضد اللقاح هو يسوق لمزيد من المرض والعله الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع اللبناني، فالمجتمعات كلها في العالم تذهب للتقليح وهناك مؤشرات مشجعة في الكثير من الدول ومنها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية حيث تم تلقيح الملايين من المواطنين وبدأوا بفتح المدارس ، وهذا يظهر ان اللقاح يحمي الفرد والمجتمع وهدفنا من اللقاح هو حماية الاثنين الفرد والمجتمع" .



وختم البزري داعيا إلى " تعبئة الإستمارة الرسمية لأخذ اللقاح كونها مهمة كثيرا ، ووجه الشكر لبلدية صيدا ولتجمع المؤسسات الاهلية الذي وقف معنا في مستشفى صيدا الحكومي وسيقف الى جانبنا وينسق مع مديرة المستشفى التركي منى ترياقي رملاوي من إجل إنجاح عمليات التلقيح فيه".

