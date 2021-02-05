عبد الصمد لماكرون: نشكر مساعيكم من أجل الدفع لتشكيل حكومة

استقبلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد، في مكتبها بالوزارة، بعد ظهر اليوم، السفيرة الفرنسية آن غريو، ترافقها مستشارة التعاون والعمل الثقافي في السفارة اينا بوان، في حضور مستشارة الوزارة لشؤون الفرنكوفونية إليسار نداف جعجع. وخلال اللقاء، تم عرض العلاقات اللبنانية - الفرنسية.



وشكرت عبد الصمد لـ"الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعيه من أجل الدفع إلى تشكيل حكومة في لبنان"، كما شكرت لفرنسا "مساعداتها الإنسانية التي قدمتها وتقدمها على أثر انفجار 4 آب".



وتطرقت إلى "تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والسفارة الفرنسية على صعيد الإعلام الفرنكوفوني الموجود في الوزارة، وعلى صعيد الإعلام عموما، عارضة "المشاريع المستقبلية بين الوزارة والسفارة وسبل تقوية الشراكة بينهما".

وتناولت غريو "العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا وأهمية وسائل الإعلام الفرنكوفونية الموجودة في الوزارة" مبدية "رغبتها في تقوية التعاون الموجود مع الوزارة".