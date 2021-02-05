لبنان

مجهول ينتحل صفة البطريرك اليازجي ويتّصل برسميين!

Lebanon 24
05-02-2021 | 19:29
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صدر عن المركز الأنطاكي الأرثوذكسي للإعلام البيان التالي:

"يهمّ المركز الأنطاكيّ الأرثوذكسيّ للإعلام، أن يلفت انتباه جميع المعنيين، إلى أن شخصاً مجهولاً، يقوم بالاتصال هاتفياً بعدد من الرسميين والمنظمات الدوليّة والهيئات الدبلوماسية، منتحلًا صفة البطريرك يوحنّا العاشر (اليازجي)، ويطلب منهم الحصول على معلومات معينة أو تسهيل عقد اجتماعات مع بعض القيادات أو أمور أخرى مختلفة.
 
يلفت المركز الأنطاكيّ الأرثوذكسيّ للإعلام أن أي اتصال يقوم به البطريرك الأنطاكيّ، إنما يتمّ حصرًا من خلال مكتبه، وبواسطة القنوات الرسميّة المعروفة، ويدعو الجميع، إلى التنبّه وتبليغ مكتب البطريركية عن أي اتصال يقوم به منتحلو صفة البطريرك.
كذلك، يحذر المكتب الإعلاميّ، منتحلي صفة البطريرك، بأنه قد باشر بالإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتهم واتخاذ التدابير الضرورية بحقّهم".
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