لبنان

وزير الصحة يكشف: معايير تقييم الواقع الوبائي في لبنان ما زالت مقلقة

Lebanon 24
05-02-2021 | 19:43
A-
A+
Doc-P-791231-637481511399055098.jpg
Doc-P-791231-637481511399055098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أقرّت اللجنة الوزارية المعنية بملف "كورونا" تمديد الإقفال التام مع خطة فتح تدريجي على 4 مراحل بفارق أسبوعين.

وبعد اجتماع اللجنة، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ "معايير تقييم الواقع الوبائي ما زالت مقلقة، واليوم لدينا 98 حالة وفاة"، وأضاف:"نحتاج الى عودة تدريجية مع الالتزام بالسلوك الوقائي اي الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وأعلن حسن أنه "تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا"، وقال: "تمّ التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل مبادرات تأمين اللقاحات من جهات مختلفة لتأمين اكبر نسبة تحصين ضمن اقل فترة زمنية".

وأضاف: "الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل".

 

 

 

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:37 | 2021-02-05
21:29 | 2021-02-05
21:24 | 2021-02-05
21:08 | 2021-02-05
20:45 | 2021-02-05
20:41 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website