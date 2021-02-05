وزير الصحة يكشف: معايير تقييم الواقع الوبائي في لبنان ما زالت مقلقة

أقرّت اللجنة الوزارية المعنية بملف "كورونا" تمديد الإقفال التام مع خطة فتح تدريجي على 4 مراحل بفارق أسبوعين.

وبعد اجتماع اللجنة، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ "معايير تقييم الواقع الوبائي ما زالت مقلقة، واليوم لدينا 98 حالة وفاة"، وأضاف:"نحتاج الى عودة تدريجية مع الالتزام بالسلوك الوقائي اي الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وأعلن حسن أنه "تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا"، وقال: "تمّ التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل مبادرات تأمين اللقاحات من جهات مختلفة لتأمين اكبر نسبة تحصين ضمن اقل فترة زمنية".

وأضاف: "الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل".