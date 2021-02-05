لبنان

إلى اللبنانيين: تحذيرٌ هام من وزير الداخلية!

Lebanon 24
05-02-2021 | 19:52
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أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بعد اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بملف "كورونا" أنّ كافة القطاعات ستفتح تدريجياً خلال 4 مراحل بدءاً من 8 شباط الجاري، وكل مرحلة ستمتد على أسبوعين"، وقال: "في حال لم ينخفض عدد الإصابات والوفيات في الأسبوعين المقبلين، فلن ننتقل إلى المرحلة الثانية بل نمدّد الأولى".

 

وأضاف فهمي: "الأهم أن يساعد المواطن نفسه قبل أن يساعدنا وليس الجائع هو من قام بما حصل في الشمال".

 

وتابع: "المطلوب من الناس ما يتذاكو عالمنصة، فذكاؤها إصطناعي وعناصر قوى الأمن ستستمر بإجراء حواجز أمنية لضبط المخالفين والمتذاكين".

 

 

 

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