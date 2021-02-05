لبنان

إلى اللبنانيين.. هل سيستمرّ حظر التجول بعد 8 شباط؟

Lebanon 24
05-02-2021 | 21:24
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من المفترض أن تشهد القطاعات الاقتصادية في لبنان عملية إعادة فتح جزئي، اعتباراً من يوم الإثنين 8 شباط المقبل.

وبحسب اللجنة الوزارية المعنية بملف "كورونا"، فإنّ فتح القطاعات سيكون وفق 4 مراحل، كل مرحلة لفترة 15 يوماً.. (للإطلاع على تفاصيل المراحل.. إضغط هنا).

وفي المرحلة الأولى، ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري. ومع هذا، فإن التوجه نحو السوبرماركت بحاجة لاذن يعطى لفترة ساعتين. ولهذا الغرض، جرى تفعيل آلية الـ "qr code" الذي يتم مسحه عند الدخول والخروج، علماً أنه قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال اشعار للمواطن بضرورة الاسراع.

أما في ما خصّ حظر التجول، فإن ما أشارت إليه لجنة "كورونا" يشيرُ إلى أنّ الإقفال العام مستمر، ما يعني أنّ منع التجول سيبقى سارياً 7/24 والخروج مشترط باذن ممنوح من المنصة الرسمية. ولذلك، فإنه حتى الآن، فإنّ حظر التجول سيبقى قائماً.

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