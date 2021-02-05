طليس: النقل البري العمومي ضمن المرحلة الأولى من عملية رفع الإقفال العام

صدر عن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بيان جاء فيه: "بناء على الاتصال بوزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والذي ابلغني فيه عن شمول مركبات قطاع النقل البري العمومي المرحلة الاولى.

وعليه، فإنني بإسم الوزير واتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، اتوجه الى الزملاء السائقين (بوجوب) الالتزام بالشروط التي تحمي الجميع والتي ستصدر من الجهات المختصة".