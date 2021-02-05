مسؤول أميركي: "حزب الله" يمنع تحقيق السلام في لبنان ويجب محاسبته

اشار زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي تشاك شومر الى ان حزب الله يمنع تحقيق السلام في لبنانشومر وفي حديث صحافي قال: "يجب محاسبة حزب الله على انتهاكاته ومعبرا عن استيائه من استمرار حضور حزب الله في حكومة اللبنانية.ورأى شومر انه يجب منع إيران ووكلائها من نشر الإرهاب.