لبنان

إنتشال زورق سياحي غرق في منتجع في زوق مصبح

Lebanon 24
05-02-2021 | 22:42
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عملت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على إنتشال زورق سياحي غرق على عمق 5 أمتار في منتجع سياحي في زوق مصبح كسروان.
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