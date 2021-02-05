إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وقد جاء فيه:

1- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة، بلغ 403 فحوصات.



2- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 110.



3- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 21.



4- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 4.



5- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 928 حالة شفاء.



6- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.



7- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.



8- حالات وفاة: 1.

