ملف تأليف الحكومة انتقل إلى الخارج

انتقل ملف تأليف الحكومة بالكامل إلى الخارج، وبات المفاوض الفرنسي مكلفاً دولياً، وربما إقليمياً، بتقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية المعنية بالتأليف، وفق أسرار "اللواء".