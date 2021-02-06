التشابك على خط عون - الحريري مصدر ارتياح لحزب الله

رأى مراقبون عبر "العرب" أن "التشابك الحاصل على خط الحريري عون يمثل مصدر ارتياح لحزب الله لجهة أن الأخير يسعى لاستثمار فترة المراوحة الحالية بانتظار أن تتكشف مآلات الأمور في الحوار المرتقب بين واشنطن وطهران، وتصريح نعيم قاسم عن عدم قناعة الحزب بممارسة ضغوط على حليفه إلا تكريس لهذا الواقع".