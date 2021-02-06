لبنان

خوري ل"اللواء": الوضع الوبائي ما زال مقلقاً

Lebanon 24
06-02-2021 | 00:30
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أوضح عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لصحيفة "اللواء" أن "الوضع الوبائي ما زال مقلقا والنتيجة الفعلية للاقفال قد تتظهر في الأسبوع المقبل أو الذي يليه"، لافتا إلى أنه "إذا بقيت حالات الوفاة في الارتفاع فهذا مؤشر سلبي".

وأكد الدكتور خوري أن "هناك ضرورة في الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن أي عدم تطبيق لها قد يؤدي إلى سيناريو سيء مجددا تحذيره من الاختلاط في المنازل". 

وأعلن أن "هناك حاجة للاسراع في عملية تلقيح المواطنين بعد وصول اللقاحات إلى لبنان لأن ذلك من شأنه المساعدة"، وقال: "إذا تمكنا من تلقيح ٥٠ في المئة من اللبنانيين  في  خلال ستة أشهر  فسيكون أمراً مفيداً".
المصدر: اللواء
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