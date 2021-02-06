لبنان

كلمة للحريري في 14 شباط

Lebanon 24
06-02-2021 | 00:39
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يعود الرئيس سعد الحريري إلى بيروت أواسط الأسبوع المقبل (الأربعاء على الارجح) من جولته خارجية، على ان يحضر الخطاب الذي سيلقيه في 14 شباط لمناسبة الذكرى الـ16 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.

وستتوقف طبيعة نبرة الخطاب، حسب معلومات "اللواء" حول ما إذا كان حدث تقدّم أم لا على جبهة تأليف الحكومة.
المصدر: اللواء
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