لبنان

هدوء على الجبهة

Lebanon 24
06-02-2021 | 04:08
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هدأت الجبهة التي كانت انطلقت على خلفية تزويد احد المستشفيات بالطاقة الكهربائية بعدما تبين ان الاسباب تقنية اكثر منها سياسية
المصدر: النهار
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كهرباء

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