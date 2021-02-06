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لبنان
النفق المظلم
Lebanon 24
06-02-2021
|
04:10
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قال وزير سابق انه يتخوف من يكون لبنان دخل مجددا في النفق المظلم "لان لا رجال دولة احرار يناسبون المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد"
المصدر: النهار
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