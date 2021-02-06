لبنان

النفق المظلم

Lebanon 24
06-02-2021 | 04:10
A-
A+
Doc-P-791307-637481850915243022.jpg
Doc-P-791307-637481850915243022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير سابق انه يتخوف من يكون لبنان دخل مجددا في النفق المظلم "لان لا رجال دولة احرار يناسبون المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد"
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
مشهد اقتصادي ومالي سوداوي في العام 2021.. لبنان في بداية النفق والآتي أعظم!
lebanon 24
06/02/2021 10:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 1400 لبناني ماتوا بسبب كورونا.. و"ضوء آخر النفق"
lebanon 24
06/02/2021 10:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اصابته بكورونا وتدهور صحته الموت يؤلم فنانا لبنانيا.. فقد أعز الناس
lebanon 24
06/02/2021 10:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتصاد لبنان.. تضخّم "مفرط" أم "مرتفع"؟!
lebanon 24
06/02/2021 10:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

النفق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2021-02-06
09:45 | 2021-02-06
09:12 | 2021-02-06
09:00 | 2021-02-06
09:00 | 2021-02-06
08:40 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website