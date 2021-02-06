تباعد وتضارب

عُلم أنّه بعد اغتيال لقمان سليم، كشف سياسي مخضرم أنّ لكل طرف حساباته السياسية والانتخابية وثمة تباعد بين أطراف كثر، إذ لم تنفع الاتصالات لجمع قوى سيادية وإصدار بيان مشترك يندد بالاغتيال الذي حصل.