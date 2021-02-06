لبنان

اتهام مباشر

Lebanon 24
06-02-2021 | 04:20
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استرعى الاهتمام موقف نائب سابق مقرب إلى مرجع حكومي تعقيباً على اغتيال لقمان سليم، وكانت إدانته لافتة في حدّتها واتهامه جاء مباشرا.
المصدر: النهار
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لقمان سليم

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