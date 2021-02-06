لبنان

معمل سلعاتا الى الواجهة مجدداً

Lebanon 24
06-02-2021 | 04:30
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أعادت وزارة الطاقة والمياه تحريك ملف معمل سلعاتا من خلال مراسلة البنك الدولي، والتأكيد على ضرورة شموله في أي خطة لتمويل المشاريع في مجالات الطاقة.
المصدر: نداء الوطن
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