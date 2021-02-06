وهبة: مصر ملمّة بخلافاتنا وتنتظر التوافق الداخلي

اكد وزير الخارجية شربل وهبة لـ"نداء الوطن" اهمية الدور المصري في حلّ ازمة لبنان، في اعتبار ان مصر اكثر دولة عربية ملمّة بخلافات اللبنانيين وسبل ايجاد الحلول لها، ولطالما أدّت دوراً ايجابياً، وموقفها مترفّع عن كل الحساسيات الداخلية فيه، وهي لن تتردّد في تلبية اي طلب مساعدة في أي وقت، لكن في ظلّ وجود انقسام داخلي فانّها تترك المجال للتوافق الداخلي لكي تبادر الى دعم الحلول.ويشدّد وهبة على أنّ تأليف الحكومة في لبنان بات شرطاً مسبقاً لأي خطوة دولية، سواء اجنبية او عربية كمصر وفرنسا وكل اصدقاء لبنان لمساعدته والمطلوب اذن تأليفها اليوم قبل الغد، وليُلهم الله المسؤولين بأن يسرّعوا في عملية التأليف ويغلّبوا المصلحة الوطنية على أي مصلحة شخصية اخرى".بناء على طلب من مصر والأردن، يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعاً وزارياً طارئاً في القاهرة، يوم الاثنين المقبل، على المستوى الوزاري برئاسة القاهرة التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للجامعة. وعلى جدول الأعمال بند وحيد وهو "تعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، علماً أنه الاجتماع العربي الأول منذ تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن رسمياً مهامه الرئاسية. وسيشارك وهبة شخصياً في هذا الاجتماع