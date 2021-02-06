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لبنان
موفد رئاسي فرنسي إلى بيروت؟
Lebanon 24
06-02-2021
|
06:11
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ذكرت "الأخبار" أنّ آخر الخطوات الفرنسية لحلّ ازمة الحكومة، هي بعثها "برسائل غير رسمية" إلى رئاسة الجمهورية، تكشف فيها عن أنّ الرئيس ماكرون سيُرسل مبعوثاً رئاسياً إلى بيروت "من دون تحديد برنامج الزيارة وعناوينها، وتوقيتها"، بحسب مصادر بعبدا. كما تواصل مسؤولون فرنسيون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لاستطلاعه حول آخر التطورات الحكومية. يُحاول الفرنسيون عدم إخماد وتيرة تحرّكهم، بل على العكس يستعجلون تأليف الحكومة، حتى يتمكّن ماكرون من العودة لزيارة بيروت.
المصدر: الأخبار
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