لبنان

لقمان سليم: هذه وصيته

Lebanon 24
06-02-2021 | 06:20
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كتبت نوال نصر في "نداء الوطن" قد يكون لقمان سليم بالنسبة الى كثيرين بطلاً لكنه لرشا الشقيق الذي طالما اتكأت على كتفيه وضحكت وبكت واعترفت وتذمرت وعبّرت وخافت وقررت، والشقيق يبقى أهم من كل الأساطير. رشا الأمير، شقيقة لقمان، التي ظهرت أمام الكاميرات شجاعة حتى في حزنها الهائل بكت البارحة كثيراً بعيداً عن كل العدسات. هذا هو الحزن الصامت الذي هو أقوى من كل حزن.

وكشفت رشا الأمير، شقيقة الناسط لقمان سليم الذي اغتيل قبل يومين ل" نداء الوطن" مضمون وصيته، نافية جملة وتفصيلا الكلام الذي نشر عن النية في حرق جثة سليم ونثر رمادها. فهذا أمر جد شخصي، تنفيه وتقول: "قتلوه ويتدخلون في مماته، وكيف سيدفن ومتى وأين. وأيّ مراسم يفترض أن تقام له وما يفترض ألّا يقام. وهم في ذلك يريدون أن يسجنوه في سجون لم يقبل الخضوع لها في حياته ولن تتم في مماته". تتحدث رشا عن وصية كتبها لقمان، الذي كان يعرف أنه سيموت، سيقتل، وهي موجودة الآن في ثلاث نسخات واحدة لدى كاتب العدل وثانية مع زوجته وثالثة مع والدته. وهذه الوصية ستفتح بعد وصول شقيقه من الغربة. وتقول "سنفتح وصيته معا، كعائلة، وسنحترم ما يريد. أما الكلام عن وصيته بحرق جثته فتقول "هذا كلام باطل ولا أحد له الحقّ في التدخل في التفاصيل الأخرى الخاصة".
 
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المصدر: نداء الوطن
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