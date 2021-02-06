هذه الجامعة ستلقّح أهلها "على حسابها"

شكلت الجامعة اللبنانية لجنة خاصة لوضع خطة استراتيجية وعملية لتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا لأهل الجامعة واستيراده وحفظه وإعطائه وفق البروتوكول الطبي الموافق عليه من منظمة الصحة العالمية والمراجع الطبية الدولية الموثوقة، وفق ما اعلن المكتب الإعلامي في الجامعة.وأوضح رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب أنّ الغاية من المبادرة هي إعطاء اللقاح لأهل الجامعة أساتذة وموظفين وطلاباً بسرعة "لإيجاد مناعة جماعية لديهم تساعد على العودة السريعة الى العمل الجامعي بأشكاله كافة"، لافتاً إلى أن المبلغ الذي سيدفع مقابل اللقاحات "هو ناتج من الوفر الحاصل من مداخيل فحوصات الكشف عن المصابين بوباء كورونا التي يقوم بها مختبر البيولوجيا الجزئية في كلية العلوم ومختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا عبر اتفاقيتين موقّعتين مع وزارة الصحة العامة ومع مديرية الطيران المدني لإجراء فحوصات للقادمين عبر المعابر البرية والمطار".