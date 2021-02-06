ما العلاقة بينهما؟

يتندر العاملون في احد قصور العدل على العلاقة الوطيدة التي تجمع مرجعا قضائيا بـ"مرجعية اعلامية" تتولى تلميع صورة المرجع عند وسائل الاعلام وتسريب اخبار بعناوين مثيرة للتوظيف السياسي ليس الا.