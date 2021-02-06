تحذيرات أمنية

أعادت شخصيات سياسية النظر بكل تحركاتها ومواعيد تنقلاتها في الفترة الأخيرة بعد تحذيرات جدية تلقتها من احتمال استخدام الساحة اللبنانية مجددا لتصفية الحسابات.