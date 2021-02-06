لبنان

تحذيرات أمنية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-02-2021 | 08:30
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أعادت شخصيات سياسية النظر بكل تحركاتها ومواعيد تنقلاتها في الفترة الأخيرة بعد تحذيرات جدية تلقتها من احتمال استخدام الساحة اللبنانية مجددا لتصفية الحسابات.
 
 
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