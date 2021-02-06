إشكالان في طرابلس تخلّلهما طعن وإطلاق نار

وقع إشكالٌ مساء أمس، في ساحة الدفتردار في طرابلس بين شخصين تطور إلى تضارب ثمّ أقدم المدعو "م. ن." على طعن "خ. ن." وفرّ إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.





كذلك، وقع إشكالٌ آخر في منطقة السويقة في طرابلس بين "ا. ص." و"ر. م." (سوري الجنسية) بسبب خلافات عائلية، حيث أقدم الأول على التهجّم على منزل الثاني، ما دفع بـ"ر. م." إلى إطلاق النار باتجاه "ا. ص." وإصابته بقدمه.



وقد تم نقله إلى المستشفى للعلاج فيما تمّ توقيف مطلق النار. وحضرت القوى الأمنية وعملت على فتح تحقيق بالإشكال، فيما يتمّ تعقب أطراف الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.كذلك، وقع إشكالٌ آخر في منطقة السويقة في طرابلس بين "ا. ص." و"ر. م." (سوري الجنسية) بسبب خلافات عائلية، حيث أقدم الأول على التهجّم على منزل الثاني، ما دفع بـ"ر. م." إلى إطلاق النار باتجاه "ا. ص." وإصابته بقدمه.وقد تم نقله إلى المستشفى للعلاج فيما تمّ توقيف مطلق النار.