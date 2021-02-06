لبنان

3 محاولات سلب مساء أمس في طرابلس

Lebanon 24
06-02-2021 | 08:40
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شهدت مدينة طرابلس مساء أمس 3 محاولات سلب حيث نجحت محاولتان فيما فشلت واحدة، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

ففي منطقة المئتين، تعرّض مواطن لعملية سلب من قبل شخصين كانا على متن دراجة نارية حيث تمّ سلبه محفظته وهاتفه الخلوي.

أما في محيط منطقة الزاهرية الواقعة بين المئتيْن ومنطقة التبانة، تعرّض مواطن لعملية سلب.

أما في منطقة الميناء، فقد حاول شخصان على متن دراجة نارية سلب شخص من التابعية السورية كان على متن دراجته النارية أثناء مروره في محيط الأوتوستراد خلف "الملعب الأولمبي" إلا أنّه تمكن من الفرار.
 
 
المصدر: لبنان 24 - الشمال
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