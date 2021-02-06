سرقة أسلاك كهربائية في سير - الضنية

اقدم مجهولون مساء أمس على سرقة أسلاك الكهرباء التي تغذي بلدة سير في قضاء الضنية، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقد استغلّ السارقون انقطاع الكهرباء ليقوموا بفكّ الأسلاك من العواميد مما أدّى إلى انقطاع الكهرباء عن البلدة ومحيطها.وتعمل شركة "كهرباء لبنان" على إعادة التيار، في حين فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة.