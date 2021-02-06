لبنان

بأقلّ من 24 ساعة.. كشف هوية سارق أموال ومصاغ بقيمة 90 ألف دولار

Lebanon 24
06-02-2021 | 10:12
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي: بتاريخ 29-1-2021، ادّعى مواطنٌ ضدّ مجهول أقدم على السرقة، بواسطة الكسر والخلع، من منزله الكائن في محلة ضهور الشويفات، وذلك خلال النهار وأثناء غيابه المؤقّت عنه، وسرق من داخل الخزنة مبلغ /60/ الف دولار أميركي، وكميّة من المجوهرات قدّر قيمتها بـ /30/ الف دولار أميركي.

 

باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت -بأقل من ٢٤ ساعة- من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

 

    م. أ. م. (مواليد عام 1969، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة.

 

بتاريخ 30-1-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تم التأكّد من وجود المشتبه به في مكان إقامته في بلدة بتاتر - عاليه، حيث نفّذت قوة من الشعبة مداهمة خاطفة أسفرت عن توقيفه.

 

وضُبط في المنزل المبلغ المالي وكمية المصاغ المسروقة وعدد من بنادق الصيد.

 

 
 
 

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عملية السرقة بمفرده.

 

أعيدت المسروقات الى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

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