لبنان

درويش: الاشتباك السياسي بين الأفرقاء يؤثّر على تشكيل الحكومة

Lebanon 24
06-02-2021 | 10:44
A-
A+
Doc-P-791374-637482050620416696.jpg
Doc-P-791374-637482050620416696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب علي درويش، أنّ "حجم الاشتباك السياسي بين الأفرقاء ارتفع إلى مستوى كبير وبات عنفياً، لافتاً في حديث لبرنامج "أقلام تحاور" عبر إذاعة "صوت كل لبنان" إلى أنّ "هذا الاشتباك يؤثر على تشكيل الحكومة فكل فريق سياسي لديه حساباته الداخلية".
وأشار درويش إلى "وجود مؤشرات بضرورة تشكيل الحكومة ولكن ليست اندفاعة كاملة وليست انكفاء في الوقت عينه"، وقال: "بعد انتهاء الجولة التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري في الخارج يصبح من غير المبرر الجلوس من دون الوصول إلى حكومة".
واعتبر انه "لا يمكن وضع البيان الأميركي - الفرنسي المشترك في إطار الفرض لتشكيل الحكومة بل في إطار الدعم الأميركي للمبادرة الفرنسية"، وعن إمكانية حصول الرئيس سعد الحريري على دعم سعودي قال درويش إنّه "كان هناك ايجابيات في هذا الاطار".
 
وحول حادثة اغتيال الناشط لقمان سليم، أشار درويش إلى أنّ "أي أمر عنفي واغتيال مدان ويفتح باب التكهنات كما يطرح علامة استفهام حول توقيت الجريمة"، مؤكداً أنّ "المستفيد هو من لا يرغب بإستقرار لبنان".
واعتبر درويش أنّ "هناك دائماً من يريد استخدام طرابلس كصندوق بريد وإيصال رسائل للبنان عبر هذه المدينة"، لافتاً إلى أنّ "صرخة الرئيس نجيب ميقاتي لحماية المدينة ونفسه لم تكن من باب التشجيع على التسلح أبداً".
وأضاف: "هناك ألم كبير عند أبناء طرابلس يبرر صرختهم"، مؤكداً أن "لا مؤشرات لدور عالي الوتيرة لتركيا في طرابلس".
درويش شدد على "ضرورة تسريع عملية المسح للوصول الى 200 الف بطاقة تموينية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ "ما يعيق اطلاق هذه المبادرة هو العملية التنفيذية التي نتخوف من دخولها في البازار اللبناني".
وأشار الى ان "هناك اعادة هيكلة للمصارف لا محالة فالقطاع المصرفي مترابط ببعضه وهو يعاني من مرحلة صعبة بحاجة الى امور عديدة".
 
 
المصدر: إذاعة صوت كل لبنان
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:45 | 2021-02-06
13:36 | 2021-02-06
13:10 | 2021-02-06
13:00 | 2021-02-06
12:45 | 2021-02-06
12:00 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website