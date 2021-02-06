نقيب السائقين في الشمال: غداً لنا كلام آخر مع الدولة!





وتوجه السيد إلى السائقين بالقول: "كانت أياماً عصيبة زادت أزمتنا جميعاً قسوة وصعوبة اليوم نتجه إلى مزاولة نشاطنا مجدداً سننزل إلى العمل ولكن يجب أن نتذكر أنّنا لا زلنا نعيش في ظل الوباء وهو ظالم قاتل قضى على حياة عدد كبير من أحبائنا".



وأضاف: "لذلك وقبل الإجراءات المعلن عنها والعودة التدريجية للعمل على مراحل لا بد من حماية كل السائقين لأنفسهم أولاً ثم لعائلاتهم ثّم لركابهم هذه مسؤولية ذاتية ونحن ملزمون بها". عقد نقيب السائقين العموميين في الشمال، شادي السيد، اجتماعاً مع عدد من السائقين عرض فيه لمرحلة عودة العمل بموجب إجراءات الوزارات المعنية وإعادة فتح البلد تدريجياً كما ورد على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي.وتوجه السيد إلى السائقين بالقول: "كانت أياماً عصيبة زادت أزمتنا جميعاً قسوة وصعوبة اليوم نتجه إلى مزاولة نشاطنا مجدداً سننزل إلى العمل ولكن يجب أن نتذكر أنّنا لا زلنا نعيش في ظل الوباء وهو ظالم قاتل قضى على حياة عدد كبير من أحبائنا".وأضاف: "لذلك وقبل الإجراءات المعلن عنها والعودة التدريجية للعمل على مراحل لا بد من حماية كل السائقين لأنفسهم أولاً ثم لعائلاتهم ثّم لركابهم هذه مسؤولية ذاتية ونحن ملزمون بها".

وتابع السيد: "أملنا أن نلتزم بما هو معلن لجهة العمل بطاقة محدودة أولاً يعني بنسبة 30% ثم 50 وهكذا دواليك، لا تتركوا المعقمات من أيديكم ولا تتنازلوا عن الكمامة ولا للحظة احموا أنفسكم ومن ينتظرون عودتكم سالمين غانمين".



وختم: "اليوم هذا كلامنا وغداً لنا كلام آخر مع الدولة ومطالبنا وتعميم المساعدات للجميع ورفع مستوى دعم اللبنانيين من قبل حكومتهم بشكل مفيد، ولكن الآن بدء من الاثنين سنعود للعمل وبعد ذلك لكل حادث حديث".