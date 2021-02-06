لبنان

طقس مستقر يسيطر على لبنان.. وارتفاع ملحوظ بالحرارة في هذا اليوم

Lebanon 24
06-02-2021 | 11:22
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع إنخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وإرتفاع إضافي في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

 

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئوية.

 

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم إجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وإرتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات. الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع إنخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، وإرتفاع إضافي في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة مع إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا. الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم صباحا يتحول بعد الظهرالى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل 13 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة. في الداخل من 4 الى 19 درجة.

 

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 20 و45 كلم/س.

 

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب.

 

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

 

- حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 19°م.

 

- الضغط الجوي: 1023 HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.

 

- ساعة شروق الشمس: 06,30 ساعة غروب الشمس: 17,15

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