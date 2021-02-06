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لبنان
بعد الكشف عن خلايا لداعش في عرسال... هل زادت المخاطر في لبنان؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-02-2021
|
11:31
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شككت مصادر مطلعة ل" لبنان ٢٤" في ان تكون خلية داعش التي تم كشفها وتوقيفها في عرسال توحي بأن التنظيم قد بدأ مسار استهداف الساحة اللبنانية مجددا.
واشارت المصادر الى" ان الواضح ان اولوية التنظيم في المرحلة الحالية هي اعادة تفعيل نشاطه على الساحتين السورية والعراقية، في حين ان العمل على الساحة اللبنانية قد يكون لاهداف محددة ومحسوبة بدقة، نظرا لتعقيدات الواقع اللبناني وقدرة الجيش والاجهزة الامنية على الاحاطة بكل تفاصيلها، ومتابعة كل الخيوط المرتبطة بها بدقة ، كما حصل اخيرا".
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