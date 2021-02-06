لبنان

"التيار" للحريري: الجولات الخارجية مفيدة ولكن هذه شروط الحل!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-02-2021 | 13:45
A-
A+
Doc-P-791422-637482149909787277.jpg
Doc-P-791422-637482149909787277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعليقا على الجولات الخارجية لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تكتفي اوساط "التيار الوطني الحر" بالقول "ان العلاقات الخارجية ضرورية جدا اذا كانت بهدف تأمين المساعدات المالية او حتى الصحية للبنان، اما اذا كان البعض يهدف الى استغلالها في محاولة جديدة لفرض معادلات داخلية اكل عليها الدهر وشرب، فالجواب هو اياه منذ اليوم الاول: الباب الوحيد الى الحكومة هو باب القصر الجمهوري اللبناني من خلال ثلاثية "احترام الميثاق وتطبيق الدستور والتزام المعايير الواحدة".
 
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:07 | 2021-02-06
16:49 | 2021-02-06
16:32 | 2021-02-06
15:48 | 2021-02-06
15:27 | 2021-02-06
15:24 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website