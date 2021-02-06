"التيار" للحريري: الجولات الخارجية مفيدة ولكن هذه شروط الحل!

تعليقا على الجولات الخارجية لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تكتفي اوساط "التيار الوطني الحر" بالقول "ان العلاقات الخارجية ضرورية جدا اذا كانت بهدف تأمين المساعدات المالية او حتى الصحية للبنان، اما اذا كان البعض يهدف الى استغلالها في محاولة جديدة لفرض معادلات داخلية اكل عليها الدهر وشرب، فالجواب هو اياه منذ اليوم الاول: الباب الوحيد الى الحكومة هو باب القصر الجمهوري اللبناني من خلال ثلاثية "احترام الميثاق وتطبيق الدستور والتزام المعايير الواحدة".