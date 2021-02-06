المراد عن منلا: إنكفأ حتى انطفأ حزنا على الحالة العامة

نعى نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد في بيان، الدكتور حسن منلا، وقال: "ها هي مدينة طرابلس تفقد اليوم كبيرا من كبارها، الدكتور حسن منلا، القامة العلمية والوطنية الباذخة، والشخصية القانونية الدستورية بإمتياز، والاقتصادية والاجتماعية بإنصاف، تاركا برحيله أبلغ الأثر في نفوس أهل طرابلس والشمال، وفي أفئدة أجيال من تلامذته، طالما تعلقوا به محاضرا فذا على منابر الجامعات".وتابع: "بعد عمر خصيب قدم فيه لمدينته ووطنه بسخاء وإخلاص والتزام كامل بالقيم والضمير، رحل بهدوء وصمت، بعيدا عن الضوضاء والضجيج، كأنما أزعجه تفلت الدولة من الالتزام بالدستور الذي علم مبادئ قانونه، وفراغ المدينة من الحركة الاقتصادية التي سهر على تنميتها، وتفشي الفوضى والتخريب في المجتمع الذي أراد له الطمأنينة والأمن والازدهار، فانكفأ حتى انطفأ حزنا على هذه الحالة العامة التي وصلنا إليها".وختم المراد: "أيها الرجل الكبير في عطاءاته، الذي قدم عمره في سبيل خدمة أهل مدينته ووطنه، رحمك الله وأعطى عائلتك ومحبيك وتلامذتك الصبر والسلون".