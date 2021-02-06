حزب الله عن بيان التيار: لم يستفزنا

قال مصدر مطلع جداً على موقف "حزب الله" لـ"لبنان ٢٤": ان بيان المكتب السياسي لـ"التيار الوطني الحر" لم يستفز الحزب ولم يجد فيه رسالة سياسية موجهة له، بل يندرج في سياق المواقف السابقة للتيار، لا بل ان رئيس التيار النائب جبران باسيل عبر عنها مراراً، بحديثه عن عتبه على الحزب في مسألة بناء الدولة".أضاف المصدر: "بغض النظر إذا كان عتب "التيار" محقاً أم لا فان البيان الصادر اليوم لم يحمل جديدا".وقال المصدر: "ان مقطع "وثيقة تفاهم مار مخايل" الوارد في بيان التيار جاء ضمن سياق ذكرى توقيع الوثيقة، وفي اطار تعداد حسناته، ولم يأت من خارج السياق العام".وقال المصدر: "إن مسألة تطوير وثيقة التفاهم أمر اتفق عليه الطرفان، وهو أمر جار على قدم وساق، وبالرغم من البطء الحاصل نتيجة اجراءات كورونا".