القوات: تقارير ملغومة وسندعي على الكاتب والجهة التي تقف خلفه

نفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" كل ما ورد في التقرير المفبرك والمشبوه تحت عنوان "التفاصيل الكاملة لأحداث طرابلس... 40 مليون ليرة يوميا وأحزاب كبرى متورطة"، كما تنفي في هذا الصدد كل ما ورد في تقارير أخرى ملغومة، وتؤكد أن الدائرة القانونية في الحزب ستدعي على الاسم الوهمي لكاتبه خالد رمضان ومن يقف خلفه، وكل من يظهره التحقيق فاعلا ومتدخلا في بث الأضاليل والأكاذيب والافتراءات، وكل من ينشر هذه الأخبار المفبركة ويعممها".