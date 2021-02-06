لبنان

القوات: تقارير ملغومة وسندعي على الكاتب والجهة التي تقف خلفه

Lebanon 24
06-02-2021 | 14:38
A-
A+
Doc-P-791434-637482191101229557.jpg
Doc-P-791434-637482191101229557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" كل ما ورد في التقرير المفبرك والمشبوه تحت عنوان "التفاصيل الكاملة لأحداث طرابلس... 40 مليون ليرة يوميا وأحزاب كبرى متورطة"، كما تنفي في هذا الصدد كل ما ورد في تقارير أخرى ملغومة، وتؤكد أن الدائرة القانونية في الحزب ستدعي على الاسم الوهمي لكاتبه خالد رمضان ومن يقف خلفه، وكل من يظهره التحقيق فاعلا ومتدخلا في بث الأضاليل والأكاذيب والافتراءات، وكل من ينشر هذه الأخبار المفبركة ويعممها".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:56 | 2021-02-06
19:10 | 2021-02-06
18:56 | 2021-02-06
18:50 | 2021-02-06
18:20 | 2021-02-06
18:11 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website