17
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
القوات: تقارير ملغومة وسندعي على الكاتب والجهة التي تقف خلفه
Lebanon 24
06-02-2021
|
14:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" كل ما ورد في التقرير المفبرك والمشبوه تحت عنوان "التفاصيل الكاملة لأحداث طرابلس... 40 مليون ليرة يوميا وأحزاب كبرى متورطة"، كما تنفي في هذا الصدد كل ما ورد في تقارير أخرى ملغومة، وتؤكد أن الدائرة القانونية في الحزب ستدعي على الاسم الوهمي لكاتبه خالد رمضان ومن يقف خلفه، وكل من يظهره التحقيق فاعلا ومتدخلا في بث الأضاليل والأكاذيب والافتراءات، وكل من ينشر هذه الأخبار المفبركة ويعممها".
تابع
الأكثر قراءة
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
Lebanon 24
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
09:30 | 2021-02-06
06/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة نارية من إليسا عن بشير الجميّل ونصرالله.. هذا ما قالته
Lebanon 24
تغريدة نارية من إليسا عن بشير الجميّل ونصرالله.. هذا ما قالته
22:20 | 2021-02-05
05/02/2021 10:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
14:26 | 2021-02-06
06/02/2021 02:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل الخطة الأولية للفتح الجزئي.. إليكم جميع مراحلها
Lebanon 24
تفاصيل الخطة الأولية للفتح الجزئي.. إليكم جميع مراحلها
21:08 | 2021-02-05
05/02/2021 09:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تعلن حالة الطوارئ بسبب "ظاهرة خالفت التوقعات"
Lebanon 24
مصر تعلن حالة الطوارئ بسبب "ظاهرة خالفت التوقعات"
23:18 | 2021-02-05
05/02/2021 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
19:56 | 2021-02-06
غضب من ابنه... فاطلق النار عليه
19:10 | 2021-02-06
جمعية تجار طرابلس ناشدت المعنيين تعديل قرار فتح البلاد
18:56 | 2021-02-06
حب الله محذراً شركات "الترابة": إضبطوا الأسعار وإلا..!
18:50 | 2021-02-06
تراجع في اعداد الوفيات والاصابات اليوم... كم بلغت؟
18:20 | 2021-02-06
مكتب الشركات البريطاني يجمّد إجراءات تصفية شركة سافارو ليميتيد بناء لاعتراض محامين لبنانيين
18:11 | 2021-02-06
محفوض رداً على الوطني الحر: موقفكم تخاذلي وذمي في آن
فيديو
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:16:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:16:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
12:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:16:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact