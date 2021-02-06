أهالي دبعل الضنية طالبوا باعادة الكهرباء الى بلدتهم

ناشد أهالي بلدة دبعل في الضنية في بيان، المعنيين من نواب المنطقة والمسؤولين في شركة الكهرباء العمل سريعا على إعادة التيار الكهربائي الى بلدتهم بعد انقطاعه لنحو أسبوع، بسبب سرقة مجهولين 6 أسلاك من خطوط التوتر العالي في البلدة، ويبلغ طول كل سلك نحو 300 متر تقريبا، لافتين الى أن انقطاع الكهرباء عن البلدة أدى أيضا الى انقطاع المياه بسبب توقف مضخة بئر المياه الجوفية عن العمل، وهو البئر الذي تتزود منه البلدة بحاجتها من مياه الشرب.