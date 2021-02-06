17
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مشروع معرض للانتاج الزراعي في القبيات
Lebanon 24
06-02-2021
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنجزت الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة القبيات - عكار، مشروع تأهيل مبنى التعاونية وتجهيزه، ليصبح معرضا لتسويق الإنتاج الزراعي المحلي، من المزارع الى المستهلك مباشرة ومن دون أي وسيط، بدعم من السفارة البولندية وتمويل من برنامج المساعدات البولندية polish aid، بإشراف المنظمة البولندية PCPM وتنفيذها.
وأشار رئيس التعاونية طوني رعد الى أن "هدف المشروع ليس تجاريا على الإطلاق، بل لتنمية الأعمال الزراعية الريفية وتطويرها، والتشجيع على استصلاح الأراضي وتوسيع رقعة المساحات الزراعية، لتأمين فرص عمل منتجة، وتثبيت المزارعين في أرزاقهم ومساعدتهم لبيع إنتاجهم بشروط أفضل من السوق، وبالتالي توسع الزراعات وتنوعها، وخلق فرص عمل مربحة لجيل من الشباب الذين سدت في وجههم أسواق العمل. كما أن المشروع هو للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه أبناء الريف ولا سيما الشباب في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، والتي فاقمتها أزمة كورونا".
ولفت الى أن "إدارة الجمعية التعاونية الزراعية في القبيات، تراهن على استمرار الحياة دائما، وهذا ما يحتم عليها استكمال مشاريع خطة النهوض الاقتصادي - الزراعي الذي تنتهجه منذ زمن وحققت الكثير من الإنجازات". وشدد على أن "إدارة التعاونية لا تبغي الربح من إطلاق هذا المشروع بل تكتفي بحسم نسبة مئوية بسيطة لدفع أجور العمال، وبالتالي فإن سعر المبيع يعود بمجمله للمزارع. كما أن زيادة الإنتاج أيضا، ستسمح للتعاونية بتشغيل مركز التصنيع الغذائي، مما يؤمن فرص عمل لعدد من السيدات".
وشكر "باسم إدارة التعاونية السفير البولندي واركان السفارة والهيئات المانحة، وننوه بدعمهم، وسنسعى لإنجاح هذه التجربة التي نعول عليها أهمية لدعم المزارع وتثبيته بأرضه".
ولفت إلى أن "المشروع سيفتتح قريبا برعاية السفارة البولندية والهيئات المانحة، حين تسمح الظروف الصحية بعد الانتهاء من فترة الإغلاق العام، والتي رتبتها تداعيات تفشي فيروس كورونا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
Lebanon 24
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
09:30 | 2021-02-06
06/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة نارية من إليسا عن بشير الجميّل ونصرالله.. هذا ما قالته
Lebanon 24
تغريدة نارية من إليسا عن بشير الجميّل ونصرالله.. هذا ما قالته
22:20 | 2021-02-05
05/02/2021 10:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
14:26 | 2021-02-06
06/02/2021 02:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل الخطة الأولية للفتح الجزئي.. إليكم جميع مراحلها
Lebanon 24
تفاصيل الخطة الأولية للفتح الجزئي.. إليكم جميع مراحلها
21:08 | 2021-02-05
05/02/2021 09:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تعلن حالة الطوارئ بسبب "ظاهرة خالفت التوقعات"
Lebanon 24
مصر تعلن حالة الطوارئ بسبب "ظاهرة خالفت التوقعات"
23:18 | 2021-02-05
05/02/2021 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:56 | 2021-02-06
غضب من ابنه... فاطلق النار عليه
19:10 | 2021-02-06
جمعية تجار طرابلس ناشدت المعنيين تعديل قرار فتح البلاد
18:56 | 2021-02-06
حب الله محذراً شركات "الترابة": إضبطوا الأسعار وإلا..!
18:50 | 2021-02-06
تراجع في اعداد الوفيات والاصابات اليوم... كم بلغت؟
18:20 | 2021-02-06
مكتب الشركات البريطاني يجمّد إجراءات تصفية شركة سافارو ليميتيد بناء لاعتراض محامين لبنانيين
18:11 | 2021-02-06
محفوض رداً على الوطني الحر: موقفكم تخاذلي وذمي في آن
فيديو
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
12:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact