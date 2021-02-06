مشروع معرض للانتاج الزراعي في القبيات

أنجزت الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة القبيات - عكار، مشروع تأهيل مبنى التعاونية وتجهيزه، ليصبح معرضا لتسويق الإنتاج الزراعي المحلي، من المزارع الى المستهلك مباشرة ومن دون أي وسيط، بدعم من السفارة البولندية وتمويل من برنامج المساعدات البولندية polish aid، بإشراف المنظمة البولندية PCPM وتنفيذها.وأشار رئيس التعاونية طوني رعد الى أن "هدف المشروع ليس تجاريا على الإطلاق، بل لتنمية الأعمال الزراعية الريفية وتطويرها، والتشجيع على استصلاح الأراضي وتوسيع رقعة المساحات الزراعية، لتأمين فرص عمل منتجة، وتثبيت المزارعين في أرزاقهم ومساعدتهم لبيع إنتاجهم بشروط أفضل من السوق، وبالتالي توسع الزراعات وتنوعها، وخلق فرص عمل مربحة لجيل من الشباب الذين سدت في وجههم أسواق العمل. كما أن المشروع هو للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه أبناء الريف ولا سيما الشباب في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، والتي فاقمتها أزمة كورونا".ولفت الى أن "إدارة الجمعية التعاونية الزراعية في القبيات، تراهن على استمرار الحياة دائما، وهذا ما يحتم عليها استكمال مشاريع خطة النهوض الاقتصادي - الزراعي الذي تنتهجه منذ زمن وحققت الكثير من الإنجازات". وشدد على أن "إدارة التعاونية لا تبغي الربح من إطلاق هذا المشروع بل تكتفي بحسم نسبة مئوية بسيطة لدفع أجور العمال، وبالتالي فإن سعر المبيع يعود بمجمله للمزارع. كما أن زيادة الإنتاج أيضا، ستسمح للتعاونية بتشغيل مركز التصنيع الغذائي، مما يؤمن فرص عمل لعدد من السيدات".وشكر "باسم إدارة التعاونية السفير البولندي واركان السفارة والهيئات المانحة، وننوه بدعمهم، وسنسعى لإنجاح هذه التجربة التي نعول عليها أهمية لدعم المزارع وتثبيته بأرضه".ولفت إلى أن "المشروع سيفتتح قريبا برعاية السفارة البولندية والهيئات المانحة، حين تسمح الظروف الصحية بعد الانتهاء من فترة الإغلاق العام، والتي رتبتها تداعيات تفشي فيروس كورونا".