ابتداء من الاثنين.. محطات البنزين ستفتح 24 على 24

أوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديث مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه "ابتداء من الاثنين المقبل، سيتمكن أصحاب محطات البنزين أن يفتحوا محطاتهم أمام الزبائن 24 على 24، تسهيلا لتنقلات المرضى وتلبية لحاجات المواطنين، خصوصا في الليل وفي حال الطوارئ". وأشار الى أنهم "تلقوا وعدا من المسؤولين بالسماح لمغاسل السيارات والزيت بالسماح لهم بالفتح في المرحلة الثانية".

وكذلك صدر عن نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان البيان التالي:

"إنّ التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق العام الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي يبدأ العمل ببنوده يوم الاثنين القادم في ٨ شباط يسمح لمحطات المحروقات العمل خلال ٢٤ ساعة من دون مغاسل السيارات على ان تفتح هذه الاخيرة من جديد بتاريخ ٢٢ شباط القادم مع بدء المرحلة الثانية.

كما استثنى هذا التعميم اصحاب محطات المحروقات والعاملين فيها من منع التجوال وسمح لهم بالتنقل من والى مراكز العمل لتأمين المحروقات".