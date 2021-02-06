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لبنان
الهيئة الصحية الاسلامية: 546 مهمة للدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
06-02-2021
|
15:48
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أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية - أن مراكزها المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية نفذت 546 مهمة مختلفة خلال 24 ساعة الماضية. توزعت على الشكل التالي:
- 62 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.
- تجهيز 24 حالات وفاة من ناحية (التغسيل والتكفين والدفن).
- 23 مهمة تعقيم.
- 5 أنشطة توعوية.
- 290 تدخل منزلي اسعافي.
- 81 مهمة اعارة مستلزمات طبية ( جهاز أوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب ، عكازات ، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).
- 4761 مهمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية.
- بالاضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.
الجدير بالذكر أن عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية - في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الان 5708 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه في إصابته أو مخالط) ، ودفن 1149 متوفيا بالفيروس من أصل 3495 في لبنان، بالاضافة الى 51642 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة ...الخ.
المصدر: الوكالة الوطنية
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