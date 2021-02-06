الهيئة الصحية الاسلامية: 546 مهمة للدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية - أن مراكزها المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية نفذت 546 مهمة مختلفة خلال 24 ساعة الماضية. توزعت على الشكل التالي:- 62 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.- تجهيز 24 حالات وفاة من ناحية (التغسيل والتكفين والدفن).- 23 مهمة تعقيم.- 5 أنشطة توعوية.- 290 تدخل منزلي اسعافي.- 81 مهمة اعارة مستلزمات طبية ( جهاز أوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب ، عكازات ، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).- 4761 مهمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية.- بالاضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.الجدير بالذكر أن عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية - في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الان 5708 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه في إصابته أو مخالط) ، ودفن 1149 متوفيا بالفيروس من أصل 3495 في لبنان، بالاضافة الى 51642 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة ...الخ.