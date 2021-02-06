لبنان

تجار بعلبك: سنفتح محالنا الاثنين مع التزام التدابير الوقائية

Lebanon 24
06-02-2021 | 17:07
A-
A+
Doc-P-791460-637482280662460620.jpg
Doc-P-791460-637482280662460620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظم "تجار بعلبك المستقلين" لقاء عند تقاطع القلعة مع شارع عبد الحليم الحجار، للبحث في الأوضاع الاقتصادية المعيشية والتدابير التي سيصار إلى اتباعها خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث باسم التجار علي عادل عواضة، فقال: "إن تجار مدينة بعلبك التزموا قرار الإقفال العام منذ مطلع العام الحالي، إضافة إلى التزامهم كل القرارات السابقة الصادرة عن لجنة كورونا الوزارية ووزارة الصحة العامة ومجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء، وكنا ننتظر أن تشملنا المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات بالسماح لنا بفتح محالنا ومؤسساتنا، إلا أننا فوجئنا بتجاهل معاناتنا وأوضاعنا الصعبة".

أضاف: "نعلن مجتمعين، أننا سنفتح محالنا اعتبارا من صباح يوم الإثنين المقبل، مع التشديد على الإلتزام بالكمامة والتباعد لمسافة آمنة وبكل إجراءات التعقيم والوقاية".

وختم: "هذا القرار ليس تحديا لأحد، ولا نرضى بأي إساءة للقوى الأمنية كافة، التي نحترمها ونقدر دورها، ولكن قرارنا ينطلق من وجعنا، فلم يعد باستطاعتنا تأمين مستلزمات العيش الكريم وأقساط المدارس، عدا عن عجزنا عن تسديد رواتب موظفينا وإيجارات محالنا وفواتير الكهرباء والإشتراك والتلفون وسائر الرسوم وأقساط الديون المتراكمة علينا، إضافة إلى أنه يتوجب على تجار الألبسة والأحذية والبياضات الشتوية فتح محلاتهم لتصريف البضائع المكدسة والكاسدة لديهم منذ بداية الموسم بأقل من سعر الكلفة، ليتمكنوا من التحضير لموسمي الربيع والصيف القادمين".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:56 | 2021-02-06
19:10 | 2021-02-06
18:56 | 2021-02-06
18:50 | 2021-02-06
18:20 | 2021-02-06
18:11 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website