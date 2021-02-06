"الوسط المستقل": لماذا إستثناء طرابلس من قرار زيادة عدد الاسرة في المستشفيات؟

أشار النائب نقولا نحاس الى أنّه بعد إطلاع "كتلة الوسط المستقل" على الخطة التي عممتها رئاسة الحكومة اليوم، بشأن كيفية مواجهة انتشار جائحة كورونا، استغربت الكتلة استثناء طرابلس من قرار زيادة عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية في المناطق.

وفي تصريح قال نحاس: "بحسب الخطة فان مستشفى طرابلس الحكومي تم تجهيزه خلال الاشهر الماضية بـ21 سريرا من ضمن خطة شاملة لكل المستشفيات الحكومية. وامام الحاجة الملحة للاسرة نتيجة ارتفاع الاصابات تم وضع خطة تجهيز اضافية استثنيت منها طرابلس، فلماذا؟. وأين اصبح المستشفى الميداني في طرابلس؟. واستطرادا اين طرابلس من الخارطة الصحية الشاملة".

واضاف: "هذه اسئلة نطرحها باسم طرابلس، برسم المعنيين لا سيما وزارة الصحة، بانتظار الاجابة".