لبنان

الاغاثة الاسلامية وجمعية التعاون وزعتا مساعدات في فنيدق

Lebanon 24
06-02-2021 | 17:47
A-
A+
Doc-P-791469-637482304736202774.png
Doc-P-791469-637482304736202774.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزعت الاغاثة الاسلامية عبر العالم islamic relief (مكتب لبنان)، بالتعاون مع "جمعية التعاون الإجتماعي والثقافي"، المساعدات الشتوية في بلدة فنيدق، واستفاد منها 74 عائلة لبنانية و72 عائلة سورية.
وشملت المساعدة لكل عائلة حصصا غذائية ومازوت وبطانيات.

وشكر رئيس الجمعية نهاد خضر الكك للاغاثة الاسلامية جهودها ووقوفها الى جانب الناس "في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من غلاء ووباء وشتاء"، ودعا سائر المنظمات والهيئات الخيرية الى "تنظيم مساعداتها لتشمل المناطق كافة وخصوصا الجبلية والاكثر فقرا وحرمانا".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:56 | 2021-02-06
19:10 | 2021-02-06
18:56 | 2021-02-06
18:50 | 2021-02-06
18:20 | 2021-02-06
18:11 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website