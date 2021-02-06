الاغاثة الاسلامية وجمعية التعاون وزعتا مساعدات في فنيدق

وزعت الاغاثة الاسلامية عبر العالم islamic relief (مكتب لبنان)، بالتعاون مع "جمعية التعاون الإجتماعي والثقافي"، المساعدات الشتوية في بلدة فنيدق، واستفاد منها 74 عائلة لبنانية و72 عائلة سورية.وشملت المساعدة لكل عائلة حصصا غذائية ومازوت وبطانيات.وشكر رئيس الجمعية نهاد خضر الكك للاغاثة الاسلامية جهودها ووقوفها الى جانب الناس "في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من غلاء ووباء وشتاء"، ودعا سائر المنظمات والهيئات الخيرية الى "تنظيم مساعداتها لتشمل المناطق كافة وخصوصا الجبلية والاكثر فقرا وحرمانا".