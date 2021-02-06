محفوض رداً على الوطني الحر: موقفكم تخاذلي وذمي في آن

رد رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض على بيان "التيار الوطني الحر" وقال: "بيان التيار الوطني الحر في ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل مع حزب الله والقول إنه "جنب لبنان شرور الفتنة والانقسام وحماه من اعتداءات الخارج فردع إسرائيل وصد الإرهاب" هو موقف تخاذلي وذمي في آن، فالتخاذل هو بتسليم التيار لميليشيا للدفاع والحماية، في حين هذا دور الجيش وحده والذمية هي بالرضوخ لميليشيا خوفا منها".