لبنان

محفوض رداً على الوطني الحر: موقفكم تخاذلي وذمي في آن

Lebanon 24
06-02-2021 | 18:11
A-
A+
Doc-P-791478-637482323049006899.jpeg
Doc-P-791478-637482323049006899.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض على بيان "التيار الوطني الحر" وقال: "بيان التيار الوطني الحر في ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل مع حزب الله والقول إنه "جنب لبنان شرور الفتنة والانقسام وحماه من اعتداءات الخارج فردع إسرائيل وصد الإرهاب" هو موقف تخاذلي وذمي في آن، فالتخاذل هو بتسليم التيار لميليشيا للدفاع والحماية، في حين هذا دور الجيش وحده والذمية هي بالرضوخ لميليشيا خوفا منها".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:56 | 2021-02-06
19:10 | 2021-02-06
18:56 | 2021-02-06
18:50 | 2021-02-06
18:20 | 2021-02-06
17:47 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website